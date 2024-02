LE INTERVISTE – Araujo: “Credevamo di vincere. Ma Osimhen ha sfruttato l’unica occasione avuta”

Ai microfoni di Movistar+, il difensore del Barcellona Ronald Araujo ha parlato dopo il pareggio dei catalani contro il Napoli nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “E’ un risultato triste per noi, perché potevamo tranquillamente andarcene da qui con una vittoria. Soprattutto la prima nostra mezzora è stata particolarmente buona. Ora però c’è la sfida in casa, in mezzo alla nostra gente”.

Il gol di Osimhen?

“Stavamo facendo un ottimo lavoro difensivo, ma Osimhen ha sfruttato l’unica occasione che ha avuto. Ci dispiace per questo gol subito, ma abbiamo dimostrato di essere un’ottima squadra. Forse ci è solo mancato il mantenere il possesso in certi frangenti della gara. Ce ne andiamo con una sensazione amara, perché credevamo davvero alla vittoria”.

TuttoMercatoWeb.com