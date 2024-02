Marek Hamsik – Lo slovacco, ieri in Tribuna al Maradona, svela i piani per il suo futuro

Ultimamente si dava per sicuro il ritorno, a Napoli, nello staff tecnico di Calzona, dell’ex capitano azurro Marek Hamsik, tuttavia così non è stato. Pertanto, ieri, in occasione della sua presenza in Tribuna, a Fuorigroota, lo slovacco, intervistato, ha voluto svelare i piani per il suo futuro, Ecco quanto affermato dall’ex centrocampista:

“Voglio ringraziare il mister per avermi chiesto di essere nel suo staff. Anche il presidente De Laurentiis, oggi mi parlava di questa opportunità. Psicologicamente, però, non mi sdento pronto per questo esperienza, e intendo rimanere in patria per continuare a ciollaborare con la Slovacchia, tuttavia ho solo 36 anni, quindi ho molto tempo davanti per pensare di venire, un giorno, nella mia città di adozione. A Napoli spero di avere sempre le porte aperte. Ho un ottimo rapporto sia con la società che con il mister a cui auguro buona fortuna per questa sua avventura. Occorre essere grati alla Federazione slovacca che gli ha permesso di svolgere il doppio ruolo di ct e allenatore del Napoli, un sogno per Francesco. Sedere sulla panchina di una squadra come il Napoli è un onore. Allo stesso tempo sono dispiaciuto per Mazzarri a cui sono legato.”