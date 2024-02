De Laurentiis: “Osimhen? Non posso fermarlo. Il Napoli merita il Mondiale per Club”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto al ‘Business of Football Summit’, un evento promosso dal Financial Times che si sta tenendo oggi a Londra. Il numero uno del club azzurro è stato intervistato dal giornalista James Fontanella-Khan e nel corso del botta e risposta s’è soffermato a lungo sul futuro di Victor Osimhen: “E’ un grandissimo giocatore ma si sa: Napoli è un posto fantastico, ci sono alcuni giocatori che si sono innamorati e ci sono rimasti come Hamsik per 11 anni. O come altri per otto anni. E ce ne sono altri che sono attratti dal Real Madrid, dal Psg, dall’Arsenal, dal Manchester City, dal Chelsea. Quindi non puoi fermarli, soprattutto quando hanno una clausola rescissoria con cui possono essere acquistati”.

E ancora: “Ha una clausola rescissoria. È una cifra molto alta (130 milioni di euro, ndr). Partirà? Vedremo. I soldi sono l’ultimo problema del Napoli. Abbiamo sempre fatto ottimi acquisti come abbiamo fatto in passato. Lo faremo anche in futuro. Quando vedi un giocatore andare via è come un figlio. Sei felice anche se questo figlio ha un successo fantastico ovunque”, le sue parole riportate da ‘SportMediaset’.

De Laurentiis ha poi parlato della possibile partecipazione al nuovo Mondiale per Club che andrà in scena nell’estate 2025: “Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club e non la Juventus. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”.

Poi, il pirotecnico presidente del Napoli non risparmia critiche ai procuratori: “Gli agenti, a eccezione di pochi, sono un cancro. Non capisco per quale motivo non si possa liberalizzare il numero di anni per mettere sotto contratto un calciatore, minimo otto”.

Interessante anche un aneddoto sull’attuale centravanti più forte del mondo. “Mi ricordo quando ho scoperto Haaland, per me era un grandissimo giocatore quando i miei erano tutti preoccupati perché ancora non lo conoscevano. Era al Salisburgo, lo volevo comprare per 50 milioni. Allora Mino Raiola mi portò in un salotto e mi disse: ‘Senti di là non le dire queste cose, noi siamo amici. Per Haaland ho già provveduto io, non ti preoccupare, non ti mettere in mezzo’. Io lo fermai e lì si interruppe la trattativa. Lui aveva già organizzato tutto e percorso i suoi benefit. Raiola era professionalmente ineccepibile ma perseguiva i suoi interessi, non quelli dei club. Le società se si sono indebitate devono darsi una svegliata.

Sulla SuperLega: “Sono stato sorpreso positivamente dalla sentenza della Corte Europea che ha tolto lo scettro dell’unicità alle attuali istituzioni sportive. Sarò favorevole alla SuperLega se saprà essere meritocratica. Salary Cap? No, non sono d’accordo, appiattirebbe tutto. Il calcio deve essere imprenditorialità. I club sono pieni di debiti mentre il Napoli chiude il bilancio con un utile di 83 milioni di euro e una riserva a bilancio di 147 milioni che in Europa non è male”.