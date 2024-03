Monday Night 27esimo turno di A – L’Inter batte anche il Genoa e se ne va, chiuso il discorso scudetto

Nel Monday Night di serie A , valido per la 27esima giornata, l”Inter ha sconfitto, al Meazza, per 2 a 1,il Genoa, pur non brillando come nelle altre gare. Nono successo di seguito per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che allungano sulla Juve seconda, distaccandola di ben 15 punti, La capolista, dunque, sta emulando il Napoli di Spalletti dello scorso anno, che fece il vuoro dietro di sè, già a marzo, per poi vincere il tricolore con 5 turni di anticipo. La compagine milanese, pertanto, ha tolto ogni speranza alle inseguitrici e si avvia a fregiarsi della seconda stella che sta a significare il 20esimo scudetto della sua storia.