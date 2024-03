LE INTERVISTE – Torino, Paro: “Siamo stati bravi a riprenderla subito. Contento per Sanabria”

Al termine del match, ai microfoni di SKY, ha parlato Matteo Paro. Queste le parole del vice di Ivan Juric.

E’ contento della prova e del risultato?

“Non è facile andare sotto contro una squadra forte come il Napoli, riprenderla non era semplice ma i ragazzi sono stati bravi a pareggiarla. Il primo tempo potevamo fare meglio su alcune pressioni ma il pareggio, per lo spirito, è meritato”.

Avete giocato in modo diverso?

“Di solito recuperiamo prima palla, il Napoli è stato bravo a muovere bene il pallone. Abbiamo lavorati più in dietro, abbiamo avuto delle occasioni in ripartenza che non abbiamo sfruttato”.

Cosa deve ritrovare Sanabria?

“Sono contento per lui, il calcio è cosi. Ha sbagliato tante occasioni, per sfortuna o per colpa sua, oggi è entrato e ha segnato. Speriamo che faccia come lo scorso anno quando ne segnò 8 nel finale di stagione. Deve lavorare il più possibile”.

Siete contenti quando si dice che fate giocar male i vostri avversari?

“Noi abbiamo questa identità di cercare subito di recuperare palla, questa è una caratteristica nostra come lo sta diventando di tante squadre. Bisogna farlo nel modo migliore perché se salta qualcosa è un problema”.

TuttoMercatoWeb.com