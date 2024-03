Xavi; “Il Napoli sarà coraggioso e farà un pressing alto”

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, affrontando anche l’argomento relativo a come gli azzurri potrebbero approcciare la gara: “Il Napoli sarà coraggioso e farà un pressing alto”. Rivedi il video con le parole dell’allenatore dei catalani, che a fine stagione lascerà la panchina dei blaugrana.

Come vede le due squadre?

“Molto simili. Con Calzona il Napoli sembra più a suo agio e dinamico. Anche noi arriviamo bene, anche se abbiamo delle assenze importanti. A Napoli siamo stati superiori e dobbiamo esserlo anche a Barcellona”.

La gara del Napoli vale più di una semplice partita per lei?

“Ciò che conta è il club, io ho già una scadenza. Dobbiamo vivere una notte magica, io non do la priorità a me stesso ma al club e alla squadra. Non conta il mio futuro”.

Come si gestisce tutta questa pressione a 16-17 anni (il riferimento è a Yamal e Cubarsi)?

“Con fiducia e consapevolezza, perché è un’opportunità. La Champions è la miglior competizione del mondo. È spettacolare che Cubarsi e Yamal possano giocarla a quest’età. Spero che se la godano”.

Chi vede favorito?

“Nessuno, dico 50% e 50%. Ma i tifosi ci possono dare qualcosa in più. Domani allo stadio voglio una pentola a pressione”.

TuttoMercatoWeb.com