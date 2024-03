Lutto nel calcio: è morto Joe Barone

Era nell’aria da ore e purtroppo ora è arrivato l’annuncio ufficiale. Il direttore generale Giuseppe Barone, in arte Joe, è venuto a mancare all’Ospedale San Raffaele di Milano all’età di 57 anni. L’uomo era in condizioni critiche dalla giornata di domenica, fin dalla mattinata e poi le condizioni si sono aggravate nel pomeriggio.

Barone era in condizioni gravissime sin dall’inizio, ha accusato un infarto e subito si è capita la gravità della situazione, anche per questo motivo il match di serie A tra Atalanta e Fiorentina è stato rinviato a data da destinarsi. Una bruttissima notizia per la Fiorentina, ma non solo: una tragedia per tutti gli appassionati di calcio.

Barone era approdato alla Fiorentina con l’arrivo della presidenza e della gestione di Rocco Commisso, una tragedia che ha lasciato sotto shock il mondo viola e non solo. Due giorni fa Barone si trovava con la squadra a Cavenago di Brianza quando è stato colpito da un malore, subito si è capito la gravità, Joe è stato ricoverato al San Raffaele e poi dopo non ce l’ha fatta.

Diversi club di Serie A, dal Napoli alla Fiorentina stessa e tanti altri stanno esprimendo il cordoglio alla famiglia del dirigente per la sua perdita.

SportItalia.it