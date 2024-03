Campionato serie A 2024/25 – Si ripartirà nel fine settimana tra il 17 e 18 di agosto prossimi

Alla fine del massimo campionato italiano mancano ancora nove giornate ma già si sta organizzando l’edizione 2024/25. Pur non esendo ufficiale, la data di inizio del prossimo torneo sarà il 17 e 18 di agosto. Prima di dare spazio all‘Italia che si cimenterà nella Nations League, a settembre, si disputeranno tre giornate, dopodiché avremo la prima sosta e quindi si ripartirà con le tre Coppe Europee. Come saprete la Champions 2024/25 sarà allargata e si giocherà in tre giorni, oltre al martedì e al mercoledì si andrà in campo, pure di giovedì. La più prestigiosa competizione continentale, tuttavia. metterà in difficoltà le compagini impegnate tra gennaio e febbraio 2025, mesi in cui si disputeranno le gare decisive per la qualificazione alla fase successiva. Dunque il prossimo anno, assisteremo ad un mare di partite tra seriie A, Coppe europee, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Mondiale per club.