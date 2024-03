Panchina azzurra – Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Vincenzo Italiano il favorito?

Il club di Aurelio De Laurentiis sta preparando il futuro, si lavora per organizzare nel migliore dei modi la prossima stagione, al fine di evitare i tanti errori commessi in quet’annata. Si dice che l’attuale tecnico Calzona non continuerà a sedere sulla panchina del Napoli, perchè il presidente ha altre idee. Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Viola, ha già annunciato il suo addio a Firenze, per cui, oggi, è in pole position per guidare gli azzurri, a partire dal ritiro di luglio. Secondo l’ex direttore sportivo del Parma, Enrico Fedele, però, l’ideale per la squadra napoletana sarebbe Stefano Pioli., un profilo che più si adatta alle caratteristiche della formazione partenopea. Il tecnico del Milan pare sia destinato a lasciare la società rossonera a giugno. Dunque chi sarà il prossimo allenatore azzurro? Sarà uno tra i due sopracitati? Oppure all’ultimo momento De Laurentiis sorprenderà tutti con una nuova scommessa? Beh, naturalmente, lo scopriremo solo vivendo!