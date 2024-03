Osimhen e Traorè non partono per raggiungere il ritiro delle loro nazionali, i due azzurri restano a Napoli

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non andrà in nazionale, il nigeriano accusa ancora i postumi dell’affaticamento muscolare che lo hanno costretto a non giocare a Milano contro l’Inter . Pertanto, è stato ritenuto opportuna la sua esclusione dall’elenco dei convocati della sua Nigeria, impegnata nelle due amichevoli con il Ghana e Mali, al Grand Stade de Marrakech, in Marocco, in calendario, rispettivamente venerdì e martedì prossimi. Infatti, lo staff medico azzurro ha inviato alla federazione nigeriana un report sulle sue condizioni fisiche, evidenziando il problema accusato dal giocatore. Quindi è giunto il benestare per la non convocazione in nazionale. Osimhen, dunque, userà questi giorni per recuperare dai fastidi muscolari patiti fin dal suo rientro dalla Coppa d’Africa. Anche l’ivoriano Traorè ha deciso di non partecipare agli impegni della Costa d’Avorio ed è stato accontentato. L’azzurro intende ritrovare al più presto la giusta condizione fisica ed atletica, lavorando intensamente a Castel Volturno, per dare il suo contributo al Napoli che deve risalire la china nel tentativo di approdare alla zona Champions, nelle nove partite che mancano alla fine della stagione.