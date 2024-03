Monterosi Tuscia e Benevento si dividono la posta in palio: 1-1 al “Gaetano Bonolis” di Teramo

Il Benevento affronta in trasferta il Monterosi Tuscia. Stregoni senza Lanini e con il giovane Perlingieri lanciato in campo dal primo minuto da Auteri. Questo l’undici iniziale degli Stregoni: Paleari in porta, Berra, Terranova e Pastina in difesa. A centrocampo Improta, Talia, Nardi, Simonetti con Pinato alle spalle di Perlingieri e Starita. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Masciangelo, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Agazzi, Rillo, Viscardi, Carfora, Capellini, Ciciretti.

Il Monterosi di mister Scazzola ha bisogno di punti salvezza e risponde con Forte in porta, Piroli, Mbende, Sini in difesa. A centrocampo Frediani, Parlati, Gori, Gavioli, Di Renzo. In avanti la coppia Vano, Silipo. A disp.: Rigon, Crescenzi, Di Francesco, Rossi, Fantacci, Bittante, Crivello, Palazzino, Ferreri

Sfida valida per la 34^ giornata del campionato di serie C, girone C. Arbitra il signor Luca De Angeli della sezione di Milano.

Gara che non regala particolari emozioni e stenta a decollare. La prima ammonizione arriva alla mezz’ora di gioco: a farne le spese è per Vano del Monterosi che commette fallo su Pastina. La prima scossa al 32’: il pallone termina sui piedi di Simonetti che conclude in area di rigore e costringe il portiere alla deviazione in corner. Un minuto dopo è Starita a servire Perlingieri che non calcia con sufficiente forza e consente al portiere di parare comodamente. Giallo per Silipo al 36’che stende Perlingieri del Benevento. Allo scadere della prima frazione il Benevento costruisce una buona occasione per il vantaggio: Improta mette al centro dell’area un pallone per Perlingieri che calcia di piatto e supera il portiere, ma è Piroli che salva sulla linea. L’arbitro concede due minuti di recupero e le squadre vanno al riposo sullo zero a zero.

Pericolosi i padroni di casa al 49′: sugli sviluppi di un angolo è Parlati, lasciato solo al centro dell’area, che va a colpire di testa ma Terranova salva sulla linea di porta. Al 50′ viene ammonito Sini nel Monterosi. Al 54′ i padroni di casa inseriscono Crescenzi al posto di Piroli. Occasione per la Strega al 56′: rovescita in area di Perlingieri che colpisce il palo e sul pallone ci arriva Starita che calcia a colpo sicuro, ma è miracoloso l’intervento del portiere avversario. Vantaggio che è nell’area e si concretizza al 60′: l’onnipresente Perlingieri serve Improta che regala a Pinato un pallone da depositare soltanto in rete. Al 65′ ammonito Simonetti che commette fallo su Crescenzi del Monterosi.

Cambi nei padroni di casa che al 66′ mandano in campo Fantacci, Crivello e Rossi al posto di Di Renzo, Frediani e Silipo. Pareggio del Monterosi al 67′: miracolosa parata di Paleari sulla rovesciata di Fantacci, ma Vano è più lesto di tutti a ribattere la sfera in rete. Nel Benevento entra Ciano al posto di Starita al 68′. All’80’ nel Monterosi esce Mbende per infortunio. Lo rileva Bittante. Conclusione dalla distanza di Talia all’80’: pallone di poco alto. Il Benevento manda in campo Marotta al posto di Perlingieri all’81’. Perde tempo Fantacci e scatta il giallo anche per lui all’89’. Concessi 7 minuti di recupero. Giallo per Pastina al 92′. Brivido per il Benevento: al 94′ Crivello calcia ma non trova lo specchio della porta. Al 97′ giallo per Gavioli che trattiene Pinato. Nulla di fatto. Le squadre si dividono la posta in palio al “Bonolis” di Teramo.