IL PUNTO SULLA A – 30esima giornata, primo step, Sprofonda il Napoli, Milan ok a Firenze, la Juve cade a Roma sponda laziale

Nel giorno di sabato santo si è disputata la prima parte della trentesima giornata di serie A, che si concluderà, domani, Lunedì in Albis, con le restanti cinque gare in programma. I risulti di ieri hanno visto il successo per 3 a 0 dell’Atalanta, al Maradona, contro un Napoli alla deriva, quindi la vittoria, all’ultimo second,o della Lazio, per 1 a 0, a spese della Juve che non sa più vincere, poi il pareggio, per 1 a 1, tra Genoa e Frosinone ed infine i successi del Torino sul Monza, per 1 a 0, e del Milan che ha espugnato il Franchi di Firenze per 2 a 1. Dunque rossoneri sempre più in alto e Napoli sempre in basso, per gli azzurri un anno da dimenticare in fretta.