EDITORIALE – Napoli, è notte fonda, ennesima delusione al Maradona, i tifiosi subissano di fischi la squadra

Editoriale. Nonostante si giocasse all’ora di pranzo, ieri per il Napoli è stata notte fonda. Gli azzurri hanno continuato a camminare come i gamberi, ossia, all’indietro, alternando gare in cui si evidenziavano piccoli miglioramenti, a partite assolutamente scandalose, proprio come quella con l’Atalanta. I bergamaschi hanno soggiogato i partenopei, vincendo meritatamente per 3 a 0, contro una squadra passiva, abulica, svogliata, senza idee e senza motivazioni, tanto è vero che nell’undici che ha iniziato il match si è salvato il solo Meret, autore di ottimi interventi che hanno evitato una goleada degli orobici. Ennesima amarezza per la tifoseria, che al termine della gara, delusa ed arrabbiata, ha subissato di fischi la squadra che rientrava negli spogliatoi. Insomma un vero disastro sportivo ed econmico del clu;, per il Napoli, ormai il campionato è finito , la Champions è andata e forse anche la zona europea, il che comporta un notevole flop per le casse sociali che non avranno più il beneficio del premio per la partecipazione alla massima competizione continentale. Questo è il prezzo, salatissimo che De Laurentiis paga per i troppi errori commessi l’estate scorsa. Chi è causa del suo mal pianga sè stesso, recita un vecchio adagio. Come se non bastasse anche l’intera rosa si è deprezzata di molto, mi domando e dico: quale club potrà mai sobbarcarsi la bellezza di 130 milioni per acquistare Osimhen che, attualmente è l’ombra dell’attaccante che abbiamo ammirato la stagione scorsa? Nessuna società, nemmeno la più facoltà darà mai questa cifra al patron azzurro per accaparrarsi il nigeriano. Immagino le risate che starà facendo Garcia, primo allenatore stagionale che fu esonerato con il Napoli al quarto posto. In virtù di una gestione, a dir poco dissennata, l’imprenditore cinematografico romano ha perso una mrea di soldi. Svaniti infatti, i 70 milioni di euro del Mondiale per club ed i cinquanta della prossima Champions, il che vuol dire 120 milioni di euro buttati al vento. Il suo egocentrismo e la sua boria di vantarsi di avere, lui il merito dello scudento di un anno fa, lo paga, come detto, a caro prezzo, De Laurentiis ha scommesso su di lui e ha perso e pure di brutto. Intanto, oggi come oggi, il futuro del Napoli si annuncia alquanto nebuloso, a mio modesto avviso, i tifosi napoletani dovranno aspettare ancora molti anni per gioire nuovamente. Naturalmente, essendo anch’io un sostenitore del Napoli, mi asuguro di sbaglire e di essere smentito!