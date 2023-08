ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI SASSUOLO – Tutto pronto per il debutto stagionale degli azzurri, al Maradona

Domenica sera il Napoli farà il suo debutto stagionale davanti ai suoi tifosi, nella gara valida per la seconda giornata di campionato, contro il Sassuolo. Buona la prima, gli azzurri tenteranno di ripetere il successo di Frosinone per proseguire il cammino a punteggio pieno. Dal canto loro, gli emiliani, che vengono dal k o casalingo con l’Atalanta, intendono uscire da Fuorigrotta con almeno un punto in tasca per cancellare quello zero in classifica. Ovviamente sarà molto dura per i neroverdi che, sulla carta sono nettamente inferiori ai Campioni d’Italia in carica. Il tecnico Garcia, come il collega Dionisi, dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla formazione schierata in campo allo Stirpe. La novità principale sarà il ritorno in prima squadra del georgiano Kvaratskhelia, il quale prenderà il posto di Raspadori, a completare il tridente offensivo assieme a Osimhen e Politano, i due goleador del primo turno. Nel reparto arretrato davanti a Meret sembra essere riconfermata la coppia Juan Jesus – Rrahmani, con Natan ancora in panchina. Sulla corsia destra l’insostituibile capitano Di Lorenzo, mentre sulla fascia mancina bassa ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Infine, la zona mediana, con tutta probabilità, rispecchierà quella vista nella ripresa, a Frosinone. L’allenatore degli ospiti, invece, ha in mente di mandare sul terreno di gioco di Fuorigrotta, in difesa Tressoldi con Erlic, a centrocampo Maxime Lopez e Matheus Henrique, mentre in avanti stessi uomini visti con gli orobici. L’unica novità potrebbe riguardare Volpato, che si giocherà una maglia da titolare con Defrel. Dunque le due possibili formazioni di domenica potrebbero essere le seguenti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Raspadori; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

E’ il momento dei numeri e delle statistiche di questo confronto: Napoli e Sassuolo si sono incontrate, in passato, in 21 occasioni tra serie A e Coppa Italia. Il bilancio vede i partenopei in vantaggio con 12 successi, 7 pari e 2 sconfitte. Le due contendenti si sono incrociate per la prima volta nel 2015 al Mapei Stadium col risultato di 2 a 1 per i padroni di casa, viceversa l’ultimo scontro risale al 17 febbraio scorso, sempre in terra emiliana ma allora, il match terminò col punteggio di 2 a 0 a favore degli azzurri. Le recenti due gare giocate in Campania hanno vista una netta supremazia dei partenopei, vittoriosi per 4 a 0 e 6 a 1. Per la cronaca, tra le grandi di serie A, il Napoli risulta essere la bestia nera della compagine neroverde che, come abbiamo riferito, è riuscita a battere gli avversari soltanto due volte in otto anni. Dirigerà la partita l’arbitro Giua di Olbia.