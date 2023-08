La SSCN ritira dal mercato Gianluca Gaetano, il centrocampista resterà alla corte di Garcia

Al momento, anche senza Gabri Veiga, sfumato improvvisamente, il Napoli ha in rosa i sei centrocampisti necessari ad affrontare la nuova stagione che, come sappiamo si svolgerà su ben quattro fronti: Campionato, Champions League, Supercoppa italiana e Coppa Italia. Quindi, a detta della dirigenza partenopea, per ora, la rosa va bene così come sta. Il sestetto che dovrà alternarsi nella zona mediana del campo è formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski che costituiscono il trio titolare, con Elmas, Cajuste e Gaetano alle spalle per ogni evenienza. Pertanto, il giovane Gaetano è stato tolto dal mercato, anche perchè non ci sono state società pronte ad acquistarlo. A questo punto, a sei giorni dalla fine della sessione estiva di questo calciomercato, difficilmente, il Napoli farà altre operazioni degne di nota.