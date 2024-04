Calzona – “Fino a che la matematica non ci condanna, non abbandoniamo il sogno Champions”

Il Ct della Slovacchia, nonché tecnico del Napoli, Francesco Calzona, pur con diverse difficoltà, sta operando abbastanza bene, qui a Napoli, risultando, al momento il migliore dei tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra. Dopo il bel successo di Monza, l’ex vice di Maurizio Sarri ha incitato i suoi a dare il massimo in queste ultime sette gare che mancano al termine del campionato. I calciatori del Napoli apprezzano e stimano moltissimo il loro mister e cercano di mettere in pratica, nella migliore maniera possibile, le sue direttive. Calzona, sebbene la zona Champions sia lontana, crede ancora che possa accadere l’imponderabile e per questo ha incitato la squadra a non mollare il sogno di raggiungere il traguardo quinto posto, occupato dalla Roma che ha sette punti di vantaggio ma deve venire al Maradona, a fine mese. A suo avviso, tutto può ancora succedere, mai dire mai. Pertanto ha affermato: “Ragazzi, finchè la matematica non ci condanna, non abbandoniamo la Champions”.

Sarebbe una vera impresa se si arrivasse alla qualificazione alla massima competizione continentale, del resto, come si è visto, domenica, nella ripresa, contro i brianzoli, il Napoli ha tutte le carte in regola per lottare con le concorrenti dirette.