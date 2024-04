Calciomercato – De Laurentiis punta sul centrale difensivo argentino della Fiorentina Martinez Quarta.

Rumors di mercato parlano di un forte interessamento del Napoli di Aurelio De Laurentiis, verso il difensore centrale argentino, in forza alla Fiorentina, Martinez Quarta, in scadenza di contratto con il club viola nel giugno 2025. Il suo ingaggio, di appena un milione di euro sarebbe in sintonia con i parametri societari. Lucas Martinez Quarta è un ottimo difensore col vizietto del gol, infatti, 4 le reti messe a segno in questo campionato, 9 in assoluto da quando è sbarcato in Italia. L’argentino, inoltre, è un roccioso marcatore, rapido e con un discreto piede in fase di impostazione. Il costo del suo cartellino si aggira sui dieci milioni di euro ma il patron azzurro gode di un ottimo rapporto col presidente Commisso, per cui potrebbe anche strappare un piccolo sconto. Duque, il Napoli punta su questo forte calciatore per rimediare alle lacune delladifesa, che dopo la partenza di Kim, ha fatto acqua da tutte le parti.

Fonte : Gazzetta dello Sport