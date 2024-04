CHAMPIONS LEAGUE – Gol e spettcolo nelle gare di andata dei quarti di finale di andata della massima competizione continentale

Si sono disputate, ieri, le prime due gare di andata dei quarti di finale di Champions League; a scendere in campo, al Santiago Bernabeu, il Real Madrid, contro il Manchester City e l’Arsenal, in quel dell’Emirates Stadium, contro il Bayern Monaco. Entrame le partite sono terminate in parità con dieci reti in totale e grande spettacolo da far riconciliare con questo belissimo sport. Spagnoli ebritannici hanno chiuso sul 3 a 3, con tante emozioni e ribaltamenti di fronte, mentre i londinesi e i tedeschi hanno fissato il punteggio sul 2 a 2 procurando altrettante emozioni, che ahimè, attualmente, il calcio nostrano non ci dà. Le gare di ritorno, a campi invertiti, si giocherano la prossima settimana. Intanto, oggi si giocano gli altri due match dei quarti. Stasera infatti assisteremo a PSG vs Barcellona e a Borussia Dortmund vs Atletico Madrid.