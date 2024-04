Mercato allenatori- Il Napoli, per convincere Antonio Conte, gli ha offerto un triennale da 8 mln a stagione

Come più volte riportato in precdenza, il presidente del Napoli, per far risorgere la squadra azzurra dalle ceneri di quest’anno, mira ad ingaggiare Antonio Conte, il quale era stato già contattato, sia a giugno scorso che a gennaio, ricevendo sempre un rifiuto. Ora, De Laurentiis è tornato alla carica e per farlo sedere sulla panchina napoletana è pronto ad offrirgli un contratto di tre anni con un ingaggio di 8 milioni di euro a stagione. Sarebbe una cifra mai corrisposta, finora, a nessun allenatore, nella storia del club. Ciò evidenzia il grande desiderio da parte del patron azzurro di chiudere al più presto la difficile operazione con l’ex ct dell’Italia e portarsi avanti con il lavoro di rifondazione di squadra e società. Tuttavia, qualora Conte rifiutasse per l’ennesima volta, De Laurentiis avrebbe in mente tre alternative: Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e Giampiero Gasperini. Ma per saperne di più si dovrà attendere, quanto meno, la fine di questo campionato, in cui il Napoli dovrà fare il possibile ed anche l’impossibile per guadagnare, almeno, l’Europa League.

Fonte : Il Mattino