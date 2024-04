Anticipi di A 33esima giornata – La Lazio batte il Genoa a Marassi, la Juve acciuffa il pari, in extremis, a Cagliari

Il venerdi realativo agli anticipi di serie A della giornata numero 33, ha registrato il successo della Lazio, al Luigi Ferraris, contro il Genoa, per 1 a 0, grazie ad un gol di Luis Alberto, nel secondo tempo ed il pareggio della Juventus, per 2 a 2 a Cagliari, risultato acciuffato solo nel finale, in virtù di un autogol, dopo lo svantaggio iniziale di due reti, rtealizzate dai sardi, entrambe su rigore. I biancocelesti, superano, pertanto, Napoli e Atalanta, salendo a quota 52, in attesa dei risultati degli azzurri e dei bergamaschi. Quest’oggi si giocano altri due anticipi. Alle 18 ci sarà il match Empoli vs Napoli e in serata spazio a Verona vs Udinese. Il turno continuerà tra domani e lunedì con le rimanenti partite.