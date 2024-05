LE INTERVISTE – Bologna, Ndoye: “Grande partita, contento per il primo gol. Felicissimo per i nostri tifosi”

Dopo la vittoria per 0-2 del Bologna sul campo del Napoli, Dan Ndoye, attaccante dei rossoblù, ha analizzato ai microfoni di Dazn il risultato del Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole:

Che partita è stata? Alla fine sembrava che non volevate più rientrare negli spogliatoi.

“È stata una grande partita. Noi giochiamo per far felici i tifosi, e quando ci riusciamo, come accaduto questa sera ci godiamo il momento.”.

Finalmente è arrivato il gol

“Sono contento perché oggi il gol è arrivato ma io gioco e lavoro per la squadra, sono contento anche quando non riesco a segnare perché io gioco per la squadra.”.

Sull’esultanza

“La mia esultanza è perché mi piace seguire il Basket e vinco sempre contro Zirkzee negli uno contro uno”.

