CORRIERE DELLO SPORT – Napoli, dall’America un’offerta importante: De Laurentiis tentenna

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ounas potrebbe lasciare a titolo definitivo il Napoli di De Laurentiis.

Il Napoli di Spalletti sabato pomeriggio ha fornito un’ottima prestazione durante l’amichevole contro il Bayern Monaco. I partenopei hanno battuto i padroni di casa 0-3 grazie alla doppietta di Osimhen e alla rete realizzata da Machach. Gli azzurri si sono mostrati compatti soprattutto nel primo tempo dove hanno giocato contro i titolari della squadra tedesca.

Gli azzurri hanno preso il largo nella ripresa anche grazie alla scelte di Nagelsmann che ha inserito molti giovani in campo. Tra i protagonisti della vittoria dei partenopei bisogna annoverare anche Adam Ounas. Per l’algerino ci potrebbe essere un’offerta allettante sia per lui che per De Laurentiis.

Serieanews.com