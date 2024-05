Foschi, De Maggio, Verna, Schwoch, Giordano, Corbo, Coppola, Calvano, Ugolini, Vigliotti a Kiss Kiss Napoli

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gasperini è un grande allenatore ed un grande professionista. L’Atalanta ha raggiunto un traguardo incredibile e pensando al modo di pensare di Percassi avrei detto che GianPiero sarebbe restato a Bergamo. Ma dopo il trionfo di ieri in Europa League credo che voglia far vedere la sua professionalità altrove, penso che il buonsenso alla fine possa prevalere e vada ad allenare il Napoli. Ho pensato molto alla sua situazione. Sono convinto che sia più a Napoli che a Bergamo.”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Giovanni Manna lavora 20 ore su 24, sta capendo come muoversi. Dalle voci che mi arrivano vi dico che in queste 48 ore ha asfaltato i calciatori, chiamandoli a prendersi delle responsabilità. Il Napoli valuterebbe un’offerta araba per Osimhen che però vuole la Premier. Se hanno già bloccato Gasperini allora chapeau a De Laurentiis. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, mi rasserenano su tutto. Il Napoli ha espresso in modo chiaro e diretto il suo totale gradimento a Gasperini. Domani Gianpiero Gasperini darà una risposta a questo gradimento, dovesse essere positiva allora il Napoli lo metterebbe subito sotto contratto. Se dovesse essere negativa la sua risposta il Napoli si è mossa in parallelo su un’altra pista. Il Napoli ha il sì di Antonio Conte. Osimhen? Sta aspettando l’Arsenal, ma se non arriva una proposta vera valuterebbe l’Arabia. Manna ha già parlato con l’agente di Meret e sarebbe pronto a lasciarlo partire. Il Napoli s’è mosso benissimo, aspetta domani Gasperini e sabato decide. Se Gasperini sceglie di restare a Bergamo il Napoli è nelle condizioni di portare domani sera Antonio Conte. Vi do un’altra buona notizia, Manna e l’allenatore che arriverà, avuti i parametri economici da De Laurentiis, avranno pieni poteri assoluti sull’area sportiva”.

Carlo Verna, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è una profonda differenza dall’anno scorso, Manna è già a lavoro mentre Meluso arrivò più tardi. I calciatori sono dei campioni che sono stati disorientati da una serie sbagliata di scelte. Non me la sento di prendermela così tanto coi calciatori, mi interessa il fatto che Manna sia già a lavoro. La buona notizia è che Manna avrà pieni poteri di gestione, mi preoccupa solo l’idea di un progetto Gasperini che ha bisogno di più tempo. Conte è più da mordi e fuggi, anche se vedere giocare l’Atalanta è una delizia”.

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se Gasperini si libera dall’Atalanta diventerà l’allenatore del Napoli. Non sarà una scelta facile per Gasperini che dovrebbe lasciare una sua creatura. Però gli stimoli di ricostruzione a Napoli sarebbero molto suggestivi, Napoli sarebbe una soluzione incredibile per lui che ha sempre aspettato una grande squadra. Kvaratskhelia o Lookman? Lookman ha avuto risalto per la tripletta di ieri, ha finito in crescendo questa stagione. Kvaratskhelia viene da un anno dove tutti a Napoli hanno reso al di sotto delle aspettative. Non si può gettare via ciò che ha fatto Kvaratskhelia solo perchè ieri sera Lookman ha fatto tre goal. Se io fossi nel presidente del Napoli ci penserei ad uno scambio, forse Lookman ha più il fiuto del goal di Kvaratskhelia anche se giocare nell’Atalanta è un conto e farlo a Napoli è un altro. Quando giochi con la casacca del Napoli senti il peso di una città intera”.

Marcello Giordano, giornalista de Il Resto del Carlino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Thiago Motta ha annunciato il suo addio al patron del Bologna stamattina. Quest’incontro è stato un monologo di Motta che ha semplicemente espresso l’idea che il suo ciclo fosse finito. E’ complicato fare più di ciò che fatto in una piazza come quella di Bologna. Da quello che mi risulta aspetta le telefonate di Barcellona, Juventus o del Milan. Mi dicono che non sia convinto di andare al Chelsea. Da qui ad una settimana deciderà la sua destinazione. Meret-Skorupski? Ho fatto una verifica e mi hanno detto che il Bologna non è stato ancora informata. Può darsi che Pastorello abbia parlato prima col Napoli. Tra i pro di questa trattativa c’è il fatto che Skorupski abbia cambiato agente all’inizio del 2024 e questo fa pensare che possa muoversi. Skorupski è un uomo del primo ciclo Bologna, ha vissuto gli anni dell’assestamento in A ed era un uomo di Mihajlovic. Potrebbe pensare che il suo ciclo a Bologna sia finito, guadagna 1 mln netto l’anno. Il contro di questa trattativa è che ieri c’è stata la festa, ha parlato l’ad Fenucci ed ha detto che la maggior parte di questi giocatori li vedremo a Bologna anche l’anno prossimo”.

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono sereno perchè credo che De Laurentiis non possa più sbagliare, è arrivato al capolinea. Non può commettere gli stessi errori dell’anno scorso, ci vorrebbe un minimo di umiltà. Lui ha poggiato il suo successo su una buona base di autostima e di creatività, ma quest’anno gli è andata male. Voleva inventarsi uno stadio a Bagnoli e quello è stato un segnale di un presidente scosso dagli insuccessi. Se posso suggerirgli una linea guida è quella di seguire la normalità e di fidarsi delle persone competenti. Non sono per niente prevenuto nei confronti del presidente e mi auguro di poterlo elogiare presto. Il mio giudizio su Manna è positivo, è stato assunto e scelto da Chiavelli che preferisce i bilanci al campionato o ai grandi successi. E’ un uomo di conti e di bilanci in regola. Ogni tanto però in economia si è vincenti se si è audace. Sul nuovo allenatore sono fiducioso per Gasperini, la storia parla da sola. Conte? Non riesco a collocarlo se arriva in una subalternità di scelta. Spero arrivi Gasperini o un altro allenatore bravo, Conte lo vedo incompatibile con De Laurentiis e Chiavelli. Lui tende a forzare la volontà delle società, per questo lo do come meno probabile”.

Gianfranco Coppola, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo è un ragazzo serissimo, ricordo che l’anno scorso nel pre gara di Udine fece un discorso da capitano bellissimo. In questa stagione m’è parso come fosse un estraneo, cosa spiacevole perchè sappiamo quanto ci tenga. Spalletti lo ritenne inamovibile a Napoli per carattere e personalità oltre che per le qualità tecniche”.

Marcello Calvano, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il Napoli dovrà puntare su Folorunsho nella prossima stagione e penso che ci stia tranquillamente nella lista dei trenta preconvocati da Spalletti com’è giusto che sia”.

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conference League? Per quel che s’è visto nell’ultimo periodo è difficile fare un pronostico secco sulla vittoria del Napoli contro il Lecce. Non dipende solo dal Napoli, ma dal risultato degli altri. Spero che Piotr Zielinski abbia la possibilità di salutare i suoi tifosi giocando per l’ultima volta al Maradona. Osimhen? Ha dato tanto al Napoli, è l’uomo simbolo del terzo scudetto, non ce ne vogliano gli altri. Il Napoli non può trattenere un calciatore che guadagna dieci mln di euro, gli acquirenti ci sono e non sarà un problema venderlo. Sarebbe un problema gestire un calciatore con un ingaggio così alto rispetto agli altri. Osimhen è un ragazzo ambizioso e non penso faccia una scelta meramente di soldi, farà una scelta professionale. Gli piacerebbe andare in Premier, il PSG resta un canale privilegiato per il Napoli com’è stato negli ultimi anni”.

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quella per l’allenatore è un’attesa importante, siamo difronte ad un nuovo libro per il Napoli. Sono in modalità off, sono attendista. Mi sono tranquillizzato da un po’ perchè peggio di così è difficile fare per il Napoli. Gasperini, Conte, Pioli, Italiano, Allegri, De Zerbi, non ci sto capendo più niente. Se la scelta ricadesse su uno tra Gasperini e Italiano bisognerebbe aspettare il 2 giugno per via dell’ultima di campionato tra le due squadre”.