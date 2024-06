Mbappe ufficiale al Real Madrid, ecco quando sarà la presentazione al Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. Al momento il classe ’98 è lontano dalla Spagna, perché si sta allenando con la Nazionale francese e non è prevista la sua presenza a Madrid per la presentazione flash al Santiago Bernabéu. Per questo momento storico ed esteso al pubblico dello stadio madrileno non c’è fretta, precisa Marca, visto che entrambe le parti sono d’accordo sull’aspettare.

Il motivo. Per KB non era una buona idea lasciare il ritiro della sua Nazionale nel bel mezzo della preparazione agli Europei, per altro in veste di capitano eletto dal c.t. Deschamps. Anche perché avrebbe significato perdere due giorni. Ora il giocatore deve concentrarsi esclusivamente sull’Europeo e rappresentare il proprio Paese. Senza dimenticare l’occasione Giochi Olimpici, complicato ma un sogno per Mbappé.

Le possibili date al Bernabeu. Per l’attesissima presentazione che avverrà nello stadio all’avanguardia dei Galacticos, l’opzione più probabile è in seguito alla spedizione della Francia ad Euro2024. Dunque il 15 o il 16 luglio, si legge dal quotidiano spagnolo, anche se non è l’unica opzione e non è nemmeno escluso che avvenga al ritorno dalle vacanze.

TuttoMercatoWeb.com