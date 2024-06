Di Lorenzo – Muro contro muro tra il giocatore e il club azzurro, il difensore ribadisce di non voler continuare a giocare nel Napoli

La telenovela Di Lorenzo continua a tenere banco e purtroppo non è la sola, caso da discutere anche quello dell’esterno georgiano Kvaratskhelia, anch’egli intenzionato a cambiare aria. Ma torniamo al capitano della squadra partenopea. La situazione è oltremodo complicata e molto difficile da chiudersi positivamente. Il numero 21 vuole trasferirsi alla corte di Giuntoli, per cui ha fatto sapere, attraverso il manager Giuffredi che la vicenda è ormai ai ferri corti, infatti ha dichiarato di aver rotto col Napoli, pur sapendo che potrebbe finire in tribuna per i prossimi quattro anni. Ora come ora, il nazionale è però, concentrato sugli europei in corso ed allla fine della manifestazione resterà fermo sulla sua decisione di salutare i compagni. Non intende trattare, vuole assolutamente essere ceduto e per giunta alla “odiata nemica” del Napoli, da sempre, ossia la Juve. La chance di andare a Torino, sponda bianconera, influenzato dall’ex ds Cristiano Giuntoli, lo intriga non poco, convinto che il club della famiglia Agnelli sia una società tra le più vincenti d’Italia. Un’evenuale trattiva con la Juventus non potrà, tuttavia, decollare prima di 15 /20 giorni, il Napoli, intanto, valuta il difensore tra i 20 e i 25 milioni di euro.