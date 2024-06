Padovano, De Maggio, Schira, Branca, Mpasinkatu, Scotto, Flachi, Vaciago a Kiss Kiss Napoli

Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Conoscendo Antonio so che è andato a Napoli con delle garanzie: in questo momento la società deve fare la società e quindi aggiustare le cose con Kvaratskhelia e Di Lorenzo e tenere al sicuro la rosa per il quale Conte è andato a Napoli, altrimenti c’è un problema. Deve prevalere il buonsenso. Se pensiamo che Kvaratskhelia guadagna quanto Caputo dell’Empoli c’è un problema. Alla Juventus è andato via dopo due giorni di ritiro, è carico a molla ma deve avere la base solida. Credo che di qui a stretto giro si risolveranno i problemi con Di Lorenzo e Kvaratskhelia”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato così nel corso di Radio Goal: “Alla luce di tutto ciò che sta accadendo, mi risulta, vuoi per le dichiarazioni di Di Lorenzo e per le dichiarazioni di Mamuka Jugeli, procuratore di Kvaratskhelia, mi assumo le responsabilità di quello che sto per dirvi: è sceso in campo Antonio Conte dando un “diktat assoluto”: “Di Lorenzo e Kvaratskhelia non sono sul mercato, fanno parte del progetto e sono del mio Napoli”. Conte vuole che, in tempi molto brevi, la società e i procuratori trovino la quadra. Non c’è una soluzione a e una b, ma il diktat assoluto di Conte: se lui ritiene un calciatore indispensabile il diktat è assoluto. Giuffredi tratterà col Napoli a brevissimo il rinnovo di Folorunsho. Gaetano? Può andare via, ma solo a titolo definitivo, mai più partirà in prestito. Lindstrom? E’ una notizia dell’ultim’ora, lo vorrebbe Palladino a Firenze. Poi c’è anche il Marsiglia, lì c’è De Zerbi che lo adora”.

Niccolò Schira, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è grande stima tra Conte e Di Lorenzo, ma la decisione che ha preso il capitano è a prescindere. Bisognerà sedersi dopo l’Europeo e capire qual è la situazione migliore per tutti, non è bello trattenere calciatori contro voglia. La decisione di Di Lorenzo è di chiudere il suo ciclo a Napoli e di intraprendere una nuova avventura, questa cosa l’ha spiegata anche recentemente il suo agente a Manna e Conte. Di Lorenzo non ha cambiato idea in questi giorni, ma ci sta che Conte voglia provare a convincere sia lui che Kvaratskhelia a restare. Lukaku aspetta il Napoli, ha chiuso la possibilità di andare subito in Arabia, sta temporeggiando perchè l’offerta è allettante ed il Chelsea sarebbe favorevole perchè incasserebbe una cifra importante. Il richiamo della Serie A e del suo mentore, Antonio Conte, è troppo forte però”.

Marco Branca, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono sotto contratto, ma bisogna tenere in considerazione il piacere di stare in una squadra. Siccome la scorsa stagione è stata un po’ travagliata adesso c’è un allenatore nuovo che ha grande fiducia in questi due calciatori. Quando si firmano contratti pluriennali, se una delle due parti non ha intenzione di proseguire bisogna farsene una ragione. Lukaku? Non è particolarmente difficile prenderlo, se c’è la disponibilità del calciatore la trattativa non sarà esorbitante. Se è un giocatore che s’incastra con le idee dell’allenatore il Napoli farà più di un tentativo per accontentarlo. Oriali? Per Conte è importante perchè Conte ha un carattere particolare, vive di calcio 25 ore su 24 e una figura come Oriali lo supporta e lo stempera. Morata? E’ un giocatore che non ha mai entusiasmato fino alla fine, ma è un giocatore molto utile, lavora bene per la squadra e qualche volta sbaglia qualche goal come tutti. E’ un professionista esemplare ed a trentun’anni ha raggiunto la maturità per giocare in qualsiasi squadra del nostro campionato. Mi piacerebbe vederlo in una squadra che fa un gioco molto offensivo”.

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La situazione Osimhen è complicata, ora bisogna trovare un acquirente. Quest’anno ha avuto un piccolo deprezzamento e non è l’unico. Il valore del giocatore non si discute su un’annata sbagliata, il sogno di Osimhen è di giocare in Premier e ci sono due squadre che hanno bisogno di un centravanti e sono il Manchester United e l’Arsenal. Arabia? Non lo escludo, ma la sua volontà è di lasciare il segno in Premier League”.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Simeone è il calciatore che il Napoli tiene di più a cedere perchè lo stesso calciatore chiede spazio e poi ha un ingaggio abbastanza alto per un calciatore che ha pochi minuti. Visto che il Napoli deve lavorare su rinnovi importanti e quando può limare il monte ingaggio lo fa. Cheddira ha pagato un po’ le tante turnazioni di Di Francesco, ma secondo me ha dimostrato di poter giocare in Serie A. Il Napoli non farà le coppe europee e può permettersi di avere delle riserve meno forti. Simeone potrebbe andare all’estero. Zanoli? Il suo procuratore non è contentissimo di come sono andate le cose alla Salernitana, adesso il ragazzo cerca rilancio e vuole un posto da titolare. Conte valuterà Zanoli in sede di ritiro, ma il Napoli potrebbe cederlo perchè l’esterno chiede spazio. Natan ha qualche chance per essere valutato da Conte, vediamo il Napoli come completerà il reparto difensivo. Se parte Ostigard allora il brasiliano può restare. Nel caso Natan partisse lo farebbe solo in prestito. Gaetano? Ha voglia di un club dove può crescere e che creda in lui, il prestito non è più gradito al calciatore. Il suo agente è già a lavoro, sta sondando le piste compatibili per far avere a Gaetano più continuità”.

Francesco Flachi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lindstrom è un calciatore di qualità, ci vuole sempre un anno di ambientamento, ormai è cambiata la mentalità nei tempi di giudizio. Conte può intravedere qualcosa in lui, quando cambia l’allenatore si azzerano le gerarchie e tutti ripartono da zero. Se il Napoli ha la possibilità di farlo valutare da Conte lo deve trattenere”.

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo? La situazione è spinosa, non vorrei essere nei panni di De Laurentiis. Dai tempi della legge Bosman i calciatori fanno sempre ciò che vogliono, i calciatori riescono quasi sempre a vincere il braccio di ferro. Questa situazione la viviamo tutte le estati, il giocatore però riesce sempre ad imporsi. De Laurentiis e Lotito a volte si sono imposti. La situazione Di Lorenzo è appassionante per chi racconta il mercato, diventa un romanzo a puntate. Siamo abituati, per statistica, a pensare che i calciatori abbiano sempre ragione. Italia? Il pareggio di Croazia ed Albania ci ha avvantaggiato perchè se stasera dovessimo perdere avremmo comunque due risultati su tre contro la Croazia. Sul giornale oggi ho scritto ‘facciamo l’Italia’, nel senso di giocare a nostro modo. Palleggiare con gli spagnoli sarebbe un suicidio, giochiamo col contropiede con orgoglio per fare un’impresa. Spalletti ha fatto un lavoro meraviglioso dando un’identità ad una nazionale priva di fuoriclasse totali”.