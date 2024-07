Calciomercato – Il Milan tenta di soffiare Romelu Lukaku al Napoli, ostaggio di Osimhen

Data la situazione del Napoli, che per il momento, non può acquistare un nuovo centravanti, se non cede Victor Osimhen, l’ex attaccante di Inter e Roma, di proprietà del Chelsea, Romelu Lukaku, sta riflettendo su dove accasarsi nella stagione che inizierà il mese entrante. il Milan, a causa dell’addio di Giroud, cerca un sostituto ed è in forte pressing sul nazionale belga che preferirebbe lavorare nuovamente con Antonio Conte, suo grande estimatore. La società rossonera, però, non ha fatto proposte concrete al Chelsea, che chiede 40 milioni di euro, in più dovrà convincere l’attaccante a ridursi l’ingaggio. L’ex giallorosso si è preso qualche giorno di tempo per decidere sul futuro. Sulle sue tracce, come è noto, vi è il club di De Laurentiis, pressato da Conte ma l’affondo azzurro è strettamente legato alla partenza di Victor Osimhen, il quale non riesce, tuttavia, a convincere i club di Premier League, meta ambitissima del nigeriano.