Wimbledon: Musetti vede gli ottavi, a bassa quota il successo contro Comesana

Vinto il derby del secondo turno con Darderi, Lorenzo Musetti si guadagna un terzo match più tranquillo a Wimbledon. Il tennista di Carrara affronta l’argentino Francesco Comesana da grande favorito dei bookmaker: un successo per lui si gioca a 1,18 su Sisal e 1,20 su 888sport, mentre la vittoria del suo avversario è fissata a 4,50. Come riferisce Agipronews, l’azzurro è avanti anche per la conquista del primo set, fissata a 1,40, contro quella del sudamericano a 2,75. Per quanto riguarda il set betting, il 3-0 in favore di Musetti è in pole a 2,40.

ANTEPOST – E’ una sfida continua tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nelle quote per il titolo Lo spagnolo è avanti di pochissimo, a 2,75 su 888sport, seguito dal numero uno del mondo a 2,85. Insegue a distanza Novak Djokovic avanzato al terzo turno dopo una faticosa vittoria con Fearnley: per lui il trionfo si gioca a 4,50, riporta Agipronews. Lontanissimi gli altri: Alexander Zverev è visto a 12, Alex de Minaur a 26.

Marzia Acampora