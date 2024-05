Fiorentina-Napoli per l’ottavo posto: i bookie puntano sul fattore campo, quote da gol per Nico Gonzalez

Il morale è agli antipodi: i partenopei non vincono in campionato dallo scorso 7 aprile (da allora tre pareggi e due sconfitte); i toscani, che possono ancora strappare il pass per l’Europa League tramite il trionfo in Conference, contano due punti di vantaggio e una gara da recuperare rispetto al Napoli. Sarà un match aperto secondo i bookie, con i segni Over e Goal, offerti a 1,71 e 1,56, avanti su Under (2,12) e No Goal (2,28). Con Osimhen ai box, spazio a Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori, proposti come possibili marcatori a 3,50 e 3,95. Tra i padroni di casa spicca a 2,92 il solito Nico Gonzalez, già a segno nel 3-1 viola del Maradona.

ROMA – Non è l’obiettivo che il Napoli sperava ai nastri di partenza, ma il piazzamento all’ottavo posto, valido per la Conference League, è rimasto l’ultimo appiglio a cui aggrapparsi in una stagione così travagliata. Si deciderà molto nello scontro diretto con la Fiorentina. Su Betflag e 888sport comanda l’equilibrio, con il fattore campo che spinge la viola in vantaggio tra 2,40 e 2,45 rispetto agli ospiti, in lavagna tra 2,88 e 2,90; il pareggio, invece, si attesta a 3,50.

Vincenzo Letizia

