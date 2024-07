Christellin, Vaciago, Maddaloni, Fedele, De Maggio, Rokov, Caiazza, Agostinelli a Kiss Kiss Napoli

Evelina Christellin, membro Uefa e Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Antonio Conte è una garanzia. Grande allenatore e grande motivatore. Riesce a tirar fuor il il meglio dai calciatori che allena. Con l’Italia uscì ai rigori contro la Germania sfiorando l’impresa con una Nazionale che non era molto talentuosa. Nel 2032 non riesco nemmeno a pensare che Napoli non sia presente nella lista di città italiane che ospiteranno gli Europei. E’ una città iconica calcisticamente parlando e non solo. Con tutto il rispetto della altre città del Sud.”

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno è una persona seria, oggi c’è il ritiro del Torino e lui s’è presentato in ritiro, ma ciò non andrà ad incidere nella trattativa col Napoli. Buongiorno non vuole strappi col Torino e se non si fosse presentato sarebbe stato un segnale contro la società. La trattativa col Napoli è talmente avviata che mi sembrerebbe strano se s’incagliasse”.

Massimiliano Maddaloni, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La scelta migliore per l’ambiente Napoli era proprio quella di Conte che sarà capace di ricreare entusiasmo. Kim all’Inter? Non lo so, leggo come voi il fatto che il Bayern l’abbia messo sul mercato, ma su questo ho dei dubbi perchè anche De Ligt è sul mercato. Se dovesse essere così Kim farebbe gola a molte squadre”.

Gaetano Fedele, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi ha colpito questo modo di lavorare del Napoli sul mercato visto che siamo abituati a lungaggini sulle trattative. Ora si vede che c’è un criterio nel voler provare a partire subito alla grande. La prima fase di ritiro sarà interlocutoria, quella che conterà maggiormente è la seconda. Difensori? La difesa è il punto da cui ripartire, è stato il reparto sotto accusa l’anno scorso. I nodi di Kvaratskhelia ed Osimhen saranno le situazioni che scateneranno il mercato del Napoli. C’è da capire chi saranno i cosiddetti rincalzi, ci troviamo dinanzi ad un anno rivoluzionario per ciò che riguarda le metodologie d’allenamento e quelle di organizzazione aziendale. Futuro Osimhen? L’Arabia è un paese che può convincerti dal punto di vista economico e basta perchè il livello calcistico è basso. Il mercato inglese è quello che ha sempre più fascino degli altri. Lukaku? Non so se può essere la scelta giusta, mi lascia perplesso perchè Lukaku ha un ingaggio importante. E’ considerato un bravo giocatore, ma non è il Messi di turno e quindi non è giustificato il suo ingaggio. Immagino che il Kvaratskehlia di turno possa non essere d’accordo a guadagnare molto meno di lui. La scelta più complicata del Napoli sarà quella dell’attaccante con cui sostituire Osimhen”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il Napoli sta lavorando ai rinnovi di Kvaratskhelia e Folorunsho. Domani ci sarà il raduno a Castel Volturno per i test atletici, poi giovedì si parte per il Trentino. Spinazzola ha svolto le visite mediche e nel pomeriggio sarà anche a Napoli. Kvaratskhelia? Resta a Napoli, è una certezza. Se poi decide di non rinnovare resterebbe con l’ingaggio attuale. Di Lorenzo? Non c’è dubbio, rimane a Napoli”.

Iosko Rokov, intermediario di mercato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Salisburgo s’è sviluppato come un’ottima scuola calcistica, che produce molti giocatori che fanno le fortune dei campionati europei. Dedic? E’ un bosniaco, gioca in nazionale ed ha il passaporto bosniaco quindi è extracomunitario. E’ un esterno a tutta fascia, tecnicamente è molto bravo. In passato ha giocato anche a sinistra, ha anche un buon mancino. In questa stagione non è stato all’altezza di quella precedente. Dedic come Hakimi? Nel 3-5-2 sarebbe più adatto rispetto ad una difesa a quattro, come gioca in Austria. Ha ampi margini di miglioramento soprattutto tatticamente, poi quando attacca cerca sempre la profondità”.

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Andava fatta questa rivoluzione in difesa, bisognava resettare un po’ tutto anche in virtù di quella che è stata la fase difensiva dell’anno scorso. C’era sempre la sensazione che gli avversari potessero segnare e spesso segnavano. Conte in conferenza è stato chiaro, si preoccupava della spina dorsale della squadra e ora si sta concentrando sulla difesa. Raspadori e Folorunsho? Raspadori non si muove, se proprio uscisse un attaccante sarebbe Simeone che chiede di giocare di più. Raspadori è un punto fisso del Napoli come lo saranno i vari Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka ed Anguissa. Osimhen? Oggi si parla di nuovo del PSG, ma sarà obbligato a rispondere alla convocazione in ritiro, a meno che De Laurentiis non gli conceda un permesso speciale. Lukaku? Ricordiamoci il Lukaku della vittoria dello scudetto dell’Inter e non quello della Roma”.

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta lavorando bene sul mercato, ma vorrei capire come si evolverà la situazione Di Lorenzo. Giovanni tornerà ad essere il giocatore giusto, vedrete. Ora è in attacco che bisogna stare attenti. Lukaku non è Osimhen, sicuramente farebbe bene con Conte, ma Osimhen è un’altra cosa. Conte sta pensando prima alla difesa, lui sa che le grandi squadre si iniziano ad organizzare prima di tutto nella fase difensiva. Il Napoli potrebbe giocare col 3-4-2-1 o col 3-5-2. Raspadori è un giocatore che può giocare nel 3-5-2 facendo o la prima punta o la seconda. Raspadori si metterebbe tra le linee per legare il gioco, sarebbe un giocatore vicino ad una punta di peso”.