Mercato – Leonardo Spinazzola, stamattina a Villa Stuart, per le visite mediche, in caso positivo, ci sarà la firma su un biennale

L‘ex esterno della squadra giallorossa Leonardo Spinazzola questa mattina, in compagnia del suo agente, si recherà alla clinica Villa Stuart della capitale, per svolgere le visite mediche per conto della SSC Napoli. Il giocatore è già arrivato a Roma e col viso molto sorridente e si è prestato anche per qualche foto ricordo con alcuni giovanissimi tifosi azzurri. In caso di esito positivo, il calciatore potrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis, nella sede della Filmauro per apporre la firma sul contratto biennale. . Domani, quindi, sarà a Castel Volturno, assieme ai nuovi compagni, per il raduno del Napoli. Spinazzola, fortemente richisto da Conte, guadagnerà 1,8 milioni di euro, più bonus all’anno. Per la nuova squadra azzurra che sta nascendo, il giocatore originario di Foligno,dovrebbe risultare un rinforzo molto importante.