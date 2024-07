Serie A 24/25 – Il Napoli lancia la campagna abbonamenti per la nuova stagione, previste tre fasi di vendita

Il Napoli ha lanciato, sabato scorso, la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25. Si partirà, dopodomani,10 Luglio alle ore 12:00 con più fasi di vendita, la prima garantirà ai vecchi abbonati il diritto di prelazione ed uno sconto particolre, rispetto ai prezzi ufficiali. Questi ultimi potranno acquistare le tessere entro il 25 luglio prossimo. Da Lunedì 29, invece inizierà la vendita libera aperta a tutti ma con importi differenziati. I tifosi avranno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento, sia on line che in tutti punti vendita cittadini e di provincia della rete TicketOne. Infine, gli abbonati potranno assistere, senza maggiorazione di prezzo, al match dei 32esimi di finale di Coppa Italia, in calendario il giorno 10 agosto, al Maradona, alle 20,45, contro il Modena. Il club azzurro ha comunicato che, per questa campagna, ci saranno delle novità:due nuovi settori verranno aperti alla tifoseria:

Distinti Superiori Premium (da D14 a D17 e da D25 a D29)

Tribuna Posillipo Premium (da TP2 a TP5 e da TP8 a TP10

Tessere con sconto del 25% per gli under 30, mentre i ragazzi fino a 14 anni pageranno metà prezzo. Pure in questo campionato si potrà usufruire del cambio utilizzatore per tutte le gare casalinghe in programma , tuttavia occorrerà comunicare il nuovo nominativo almeno un giorno prima dell’evento. Ci si potrà abbonare fino alle 23.59 del 09/08/2024. Il Napoli, ha deciso che non saranno ammessi più di 25.000 abbonati. Veniamo ora ai prezzi praticati dalla SSCN:

PRELAZIONE ABBONATI 23/24

INTERO UNDER-30 UNDER-14 CURVE INFERIORI € 240 € 180 € 120 CURVE SUPERIORI € 400 € 195 DISTINTI INFERIORI € 520 € 390 € 260 DISTINTI SUPERIORI € 690 € 345 DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 780 € 390 TRIBUNA NISIDA € 890 € 670 € 445 TRIBUNA POSILLIPO € 1.340 € 670 TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 1.520 € 760

VENDITA LIBERA

CURVE INFERIORI€ 280€ 210€ 140CURVE SUPERIORI€ 480 € 240DISTINTI INFERIORI€ 630€ 480€ 315DISTINTI SUPERIORI€ 850 € 425DISTINTI SUPERIORI PREMIUM€ 980 € 490TRIBUNA NISIDA€ 1.050€ 790€ 525TRIBUNA POSILLIPO€ 1.550 € 775TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM€ 1.780 € 890.Per sottoscrivere l’abbonamento sarà obbligatorio avere la Fidelity Card della SSC Napoli (Fan Stadium Card). Si consiglia a tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza di rinnovarla fin da subito collegandosi al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/event/en/45485/90600215/fidelity-ssc-napoli