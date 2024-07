Cannavo, Stendardo, De Maggio, Bonetto, Calemme, Calvano, Mezzogiorno, Durante, Balzarini a Kiss Kiss Napoli

Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Il Calcio della Sera: “Se è vero che il PSG ha chiesto uno sconto di 20 milioni su Osimhen io lo cederei lo stesso se fossi in De Laurentiis. Anche per 100 mln lo cederei perchè tenerlo a quelle cifre d’ingaggio può essere un problema. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e alla fine della prossima estate si riproporrebbe lo stesso problema, quindi meglio accontentarsi quest’estate anche se non dovessero arrivare i 120 mln. Hermoso? Non è più una priorità visto che sono arrivati già Rafa Marin e Buongiorno. Così la difesa è già a posto, poi se partisse uno tra Ostigard, Juan Jesus e Natan allora sarebbe giusto prendere un altro centrale. Raspadori? Può avere un ruolo centrale sia che si giochi col 3-4-2-1 che col 3-5-2. Potrebbe fare la seconda punta o uno dei trequartisti alle spalle del centravanti. Uno tra Simeone e Cheddira è di troppo”.

Guglielmo Stendardo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è un allenatore importantissimo per il Napoli, ha le idee chiare ed è preparatissimo dal punto di vista tecnico tattico. Ovunque sia andato ha sempre migliorato le squadre ed i calciatori singoli. Se riuscirà ad avere un ottimo rapporto col presidente e se riuscirà a creare un’alchimia con la squadra credo che possa fare un grandissimo lavoro a Napoli. Spinazzola? Ha qualità, tecnica, forza, poi ha un cambio di passo allucinante. Lo conobbi all’Atalanta ed era un esterno alto, poi Gasperini volle arretrarlo. Salta sempre l’uomo, crossa bene, sa giocare coi compagni e poi è un ragazzo eccezionale e molto umile. Conte lo valorizzerà ancor di più. Buongiorno? E’ un difensore fisico, ma anche tecnico. M’ha sorpreso Spalletti perchè non l’ha mai impiegato all’Europeo, è bravo in marcatura ma anche in fase di possesso. Lui e Spinazzola dimostrano quanto sia bravo Conte come manager perchè ha scelto calciatori forti e motivati. Buongiorno è il futuro della nazionale, è il miglior difensore che abbiamo in Italia. Hermoso? E’ un profilo internazionale, ha forza ed esperienza ed anche in questo caso Conte è andato sul profilo giusto”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Spinazzola è fortissimo, con la cura Conte tornerà ad essere quello di anni fa. Stimo tanto questo calciatore, sono felice del suo arrivo in maglia azzurra. Buongiorno? Conte intende partire in questo nuovo progetto concentrandosi sulla difesa. Rafa Marin mi dicono sia molto interessante, ma la priorità di Conte è Buongiorno. Ieri ho detto che c’è qualcosa da limare sul contratto di Buongiorno perchè i contratti del Napoli sono molto articolati. Il Torino vuole Gianluca Vigliotti del Napoli, Vagnati lo vuole a titolo definitivo, ma il Napoli lo cederebbe solo in prestito. Simeone può andare alla Lazio, Immobile andrà in Turchia e la Lazio cerca un numero 9. Lukaku? per me se torna quello dello scudetto delll’Inter diventerebbe il centravanti più forte della Serie A, più di Thuram e Vlahovic”.

Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno al Napoli? Mi aspetto che le visite mediche si facciano tra domani e dopodomani. I segnali sono questi, la discussione dei diritti d’immagine e dei premi hanno allungato le tempistiche, saranno questi gli ultimi scogli. Ci sarà uno spostamento su Roma per le visite mediche nelle prossime 48 ore e poi l’annuncio attraverso De Laurentiis. Ostigard al Torino? Tendo ad escluderlo. A gennaio il Toro l’ha trattato, il calciatore può interessare al Toro, ma per esigenze di bilancio Cairo ha bisogno di liquidità ed escludo che possa bussare alla porta del Napoli per chiedere Ostigard. Il Torino cerca dei profili come Shpendi del Cesena, Esposito dell’Inter, quindi un attaccante giovane da lanciare. Pellegri è sul mercato e al suo posto vuole un giovane”.

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Hermoso? Bisogna aspettare che abbassi un po’ le pretese. Il Napoli deve prima sfoltire il pacchetto difensivo, se uscisse qualcuno potrebbe fiondarsi su Hermoso. Il Napoli sta valutando quest’affare, ma ora sono già arrivati Rafa Marin e Buongiorno e quindi la difesa è stata quasi sistemata. Rafa Marin è una bestia fisicamente, con Conte diventerà un top player”.

Marcello Calvano, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal in diretta da Castel Volturno: “Cheddira s’è fermato per firmare qualche autografo e per sdcattare qualche foto coi pochi tifosi presenti. Un tifoso gli ha chiesto ‘partirai per il ritiro?’. Lui ha risposto di sì ed ha esternato il suo gradimento a cominciare a lavorare col Napoli a Dimaro. Stamattina è arrivato a Castel Volturno anche Davide Lippi, agente di Spinazzola”.

Diego Mezzogiorno, giornalista di Sky Brasile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Wesley? C’è una trattativa col Napoli che ha fatto una prima offerta di circa 20 mln. Non hanno ancora raggiunto un accordo, ma nelle ultime ore è entrato in campo Cafu che vorrebbe portarlo alla Roma. Oltre al Napoli c’è il West Ham, il Porto, il Nizza e s’è aggiunta la Roma. Quando scende in campo Cafu a Roma si mettono sugli attenti e Cafu ci sta mettendo la buona parola”.

Sabatino Durante, intermediario di mercato ed esperto di calcio brasiliano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Wesley? Ci sono grandi procuratori che passano le righe ai giornalisti. Wesley sta facendo il giro del mondo perchè chi c’è dietro vuol venderlo a tutti i costi. Il ragazzo ha qualità, è un esterno di piede destro e gioca a sinistra. Non è continuo però, come diversi giovani fa una partita bene ed altre male. Ora al Corinthians c’è una nuova dirigenza che non può gestire un club come il Corinthians. Wesley ne deve mangiare di pagnotte per arrivare ad essere determinante. Il presidente del Corinthians mi ha detto che Wesley non parte per meno di 25-30 milioni. Vi dico che Conte non lo conosce nemmeno a Wesley. Natan? Le qualità le ha, lo lascerei lavorare con Conte ed aspetterei un giudizio dell’allenatore”.

Gianni Balzarini, giornalista di Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Chiesa? Non escludo che possa aprirsi una trattativa col Napoli. Sul calciatore c’è la Roma, ma nulla esclude che il giocatore possa andare altrove. Chiesa ha espresso il desiderio di giocare la Champions e questo non potrebbe farlo nè a Roma nè a Napoli, però ha il contratto in scadenza nel 2025 e la Juve non gli darà mai le cifre che ha chiesto per rinnovare. Poi Thiago Motta preferisce valutare Soulè in quella zona di campo, diciamo che il tecnico non piangerebbe se andasse via Chiesa”.