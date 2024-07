Precampionato Napoli – La squadra azzurra disputerà sei gare amichevoli tra Dimaro e Castel di Sangro

La SSCN ha reso noto, ufficialmente, quali saranno le amichevoli del precampionato azzurro; la squadra disputerà sei gare tra Dimaro e Castel di Sangro. L’esordio di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei avverrà il 16 luglio, in Val di Sole contro l’Anaune nella tradizionale amichevole di apertura del ritiro di Dimaro. La partita si giocherà alle 18.00 allo stadio comunale di Carciato. La seconda amichevole sarà contro il Mantova, il 20 luglio, ancora alle ore 18.00. Con questa gara, il Napoli lascerà il Trentino per trasferirsi in Abruzzo, a Castel di Sangro. La prima sfida della seconda fase del ritiro, si disputerà il 28 luglio alle ore 20.00 contro l’Adana Demirspor, anch’essa tradizionale avversaria dei ritiri azzurri, allo stadio Teofilo Patini. Le restanti partite, sempre al Patini, si svolgeranno, invece, contro formazioni di più alto livello, come il Brest il 31 di questo mese, alle ore 20.00, ed il Girona, il giorno 3 agosto, alle ore 18.30. Definiti pure i prezzi e le modalità d’acquisto die biglietti per queste amichevoli. Contro l’Anaune i tagliandi saranno acquistabili sulla piattaforma Liveticket al costo di 22 euro per la tribuna coperta o di 16,50 euro per la curva Carciato. Per i match a Castel di Sangro, invece, i biglietti saranno acquistabili su TicketOne al costo di 14 euro per le curve (10 euro per gli under 14), 25 euro per i distinti (14 euro per gli under 14) e di 40 euro per la tribuna (25 euro per gli under 14). Tra la tifoseria azzurra è tornato l’entusiasmo e da questa nuova stagione, con in panchina uno tra i migliori tecnici al mondo, si attende un campionato all’insegna di grandi traguardi.