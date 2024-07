Caso Osimhen – Il nigeriano atteso, oggi, a Napoli per mettersi a disposizione del neo tecnico azzurro

Nessuna novità sulla cessione dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen, per il quale, a tutt’oggi, non è pervenuta alcuna offerta degna di nota. Dunque, il numero nove azzurro è atteso, stamane a Napoli per mettersi a disposizione di Conte. Pertanto, dopodomani partirà, insieme ai compagni, per la Val di Sole, sede della prima fase del ritiro estivo della squadra. Nel frattempo, sia il calciatore che il club azzurro restano alla finestra, in attesa che arrivino nuovi sviluppi sulla sua cessione. Victor Osimhen, attualmente, resta un tesserato del Napoli , fino a quando qualche club non trovi un’intesa con la Società per sbloccare la situazione. Ma l’esosa clausola rescissoria e i dubbi sula condizione fisica dell’attaccante hanno tenuto lontano i corteggiatori, i quali, ora, attendono che il presidente De Laurentiis possa abbasssare le pretese.