LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Insigne e i colored vanno in affanno, si salvano in pochi

Ospina 5,5: qualche buona parata, ma anche qualche indecisione alla quale non siamo abituati…

Di Lorenzo 6: spinge con forza e pericolosità. È in forma, ma l’Inter sulle fasce va’ che come un treno e anche lui deve fare gli straordinari per non naufragare.

Rrahmani 6: si trova coinvolto nell’insolita giornata no della difesa, ci mette attenzione e almeno non commette evidenti strafalcioni come il suo collega di reparto.

Koulibaly 5: causa un rigore ingenuamente, subito ammonito viene condizionato e durante tutto il match arrancherà paurosamente.

Mario Rui 5: dal suo lato l’Inter straripa, fase difensiva veramente disastrosa stasera. Nel finale della gara sfiora il gol del pareggio, solo un grande Handanovic gli strozza in gola l’urlo di gioia.

Anguissa 5,5: unico spunto importante nel finale quando regala un cioccolatino succulento a Mertens da spingere in porta. Per il resto del match sempre appesantito e poco lucido rispetto a come ci aveva abituati.

Fabian Ruiz 5: lento più del solito, poco intenso e stavolta anche per nulla ispirato.

Zielinski 6,5: un super gol il suo, si sbatte tanto ma viene poco assecondato soprattutto dai centrocampisti.

Lozano 6: nel primo tempo viene colpevolmente ignorato dai compagni di squadra; nel secondo sale in cattedra e sulla destra spesso sfonda mettendo in crisi la retroguardia nerazzurra. Inspiegabile la sua sostituzione!

(30′ st Elmas 5,5: ci mette forza ed energia, ma non la qualità che sarebbe servita),

Osimhen 5,5: eccessivamente nervoso, non riesce a trovare lo spunto vincente, oltretutto mal assecondato dai compagni d’attacco. Si infortuna troppo presto alla testa ed è costretto a lasciare il campo.

(10′ st Petagna 5: chi lo ha visto?)

Insigne 5: al di là dell’assist a Zielinski per il gol dello 0-1 praticamente non si vede mai. Partita anonima del capitano.

(30′ st Mertens 6,5: straordinario gol e un altro clamorosamente mancato sul convulso finale del match).

Vincenzo Letizia