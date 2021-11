LA PARTITA – Inter-Napoli 3-2, gli azzurri perdono a San Siro

Il Napoli perde a San Siro contro l’Inter: gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Zielinski, ma l’Inter risponde prima con Chalhanoglou su rigore e poi con Perisic. Nella ripresa a segno ancora la squadra nerazzurra con Lautaro, poi altro gol azzurro firmato da Mertens.

PRIMO TEMPO

Al 7′ colpo di testa di Lautaro in area, il pallone termina alto sopra la traversa. Al 17′ passa in vantaggio il Napoli con Zielinski che servito da Insigne, spedisce il pallone in rete dalla distanza. Al 24′ calcio di rigore per l’Inter per un presunto fallo di mano di Koulibaly, dal dischetto non sbaglia Chalanoglou. Al 35′ conclusione di Lautaro dal limite, ma il pallone termina fuori. Al 43′ passa in vantaggio l’Inter con Perisic che sugli sviluppi di un calcio d’angolo va a segno di testa. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 47′ grande parata di Ospina su una conclusione pericolosa di Lautaro, il colombiano salva sulla linea. Al 60′ terzo gol dell’Inter col Lautaro sugli sviluppi di una ripartenza. Al 78′ accorciano le distanze gli azzurri con un gran gol di Mertens da fuori area. Al 90′ l’arbitro assegna 8 minuti di recupero, al 91′ Napoli vicino al pareggio con un colpo di testa di Mario Rui, Handanovic ci arriva ma non trattiene e il pallone termina sulla traversa. Al 97′ termina la gara.

IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Darmian, Barella (75′ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu (63′ Vidal), Perisic (88′ Satriano), Martinez L. (75′ Dimarco), Correa (62′ Dzeko) ALL.: Inzaghi S.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Zambo Anguissa, Ruiz, Lozano (74′ Mertens), Zielinski, Insigne (74′ Elmas), Osimhen (54′ Petagna) ALL.: Spalletti

Reti: 17′ ZIELINSKI, 26′ CALHANOGLU, 44′ PERISIC, 61′ MARTINEZ L., 79′ MERTENS

