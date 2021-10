LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Osimhen solito crack, ennesimo errore dal dischetto per Insigne

Ospina 7 : salva letteralmente il risultato sullo 0-0 con una paratissima su Brecalo. Di Lorenzo 7 : attacca e difende con eguale efficacia, aveva trovato un bel gol cancellato dal VAR per millimetri. Rrhamani 6,5 : gara solida e senza sbavature. Koulibaly 7: agli attaccanti del Toro che orbitano dalle sue parti non concede niente. Mario Rui 6 : spinge tanto, gara generosa anche se dietro una dormita se la concede Anguissa 7 : solido e preciso, a volte gli manca un po’ di coraggio nel verticalizzare. Ma è un fattore importante nella manovra azzurra. Fabian Ruiz 5,5 : meno brillante del solito. Porta un po’ troppo palla, senza lampi. Politano 5 : fuori fase oggi, veramente ne indovina poche… (st 14′ Lozano 6,5 : coglie il palo e poi viene ingiustamente sostituito da Spalletti. Ci può stare per motivi tattici, ma ci sta anche la reazione del messicano) (st 44′ Juan Jesus S. V. entra per difendere a cinque) Zielinski 5: gara impalpabile la sua, si fa vedere veramente poco. Non incide mai (st 26′ Elmas 6 : buona energia e intraprendenza) Insigne 5 : sarebbe davvero il caso di cambiare rigorista. Gli errori dal dischetto del capitano iniziano ad essere troppi. (st 26′ Mertens 6,5 : decisivo nell’azione del gol per la sua qualità ed intelligenza calcistica); Osimhen 8 : straripante quando parte in campo aperto, letale sotto porta. In questo momento è il giocatore più decisivo della serie A.

Vincenzo Letizia

