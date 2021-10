LA PARTITA – Napoli-Torino 1-0, gli azzurri vincono con Osimhen

Il Napoli batte al Maradona il Torino per 1-0 con un gol di Victor Osimhen.

PRIMO TEMPO

Al 10′ gran lancio di Di Lorenzo per Osimhen che contro tre avversari si invola verso l’area, controlla il pallone ed effettua la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina di poco fuori. Al 19′ ancora un cross di Di Lorenzo per Osimhen che prova di testa ma spedisce il pallone alto sopra la traversa. Al 25′ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Kone su Di Lorenzo, ma dal dischetto sbaglia Insigne. Al 44′ ripartenza del Torino con Sarabianche prova la conclusione, il pallone termina di poco fuori. Al 45′ l’arbitro assegna due minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 58′ passa in vantaggio il Napoli con un gol di testa di Di Lorenzo sugli sviluppi di un calcio di punizione ma dopo il check del VAR il gol viene annullato per fuorigioco. Al 63′ azzurri vicini al vantaggio con Lozano che colpisce il palo. All’81’arriva il vantaggio degli azzurri con Osimhen che sugli sviluppi di una deviazione spedisce il pallone in rete con un colpo di testa. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 96′ termina il primo tempo.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski (70′ Mertens), Politano (58′ Lozano), Osimhen, Insigne (70′ Elmas). All. Spalletti.

Torini (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez (66′ Buongiorno); Singo, Lukic, Mandragora (7′ Kone), Ola Aina; Linetty (66′ Pobega), Brekalo; Sanabria (66′ Belotti). All. Juric.

Reti: 80′ Osimhen (N)

Ammoniti: R. Rodriguez (T), Linetty (T), Pobega (T), Koulibaly (N), Anguissa (N)

Mariano Potena