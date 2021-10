Queste le le formazioni ufficiali di Napoli-Torino:

Napoli, 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Torino, 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.

Arbitro: Sacchi di Macerata

La diretta TV di Napoli-Torino sarà trasmessa su Dazn. La diretta inizierà alle ore 18.00 direttamene dal Maradona

La partita Napoli-Torino sarà visibile anche sulle Smart Tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.