L’Avellino si aggiudica il derby contro il Benevento: a decidere il match è un gol di Sgarbi

Siamo giunti verso la fine della regular season e sia l’ Avellino che il Benevento cercano punti importanti per garantirsi la seconda piazza in vista dei playoff. 36^ giornata del campionato di serie C, girone C. Partenio sold out, mentre sono 500 i tifosi a seguito della Strega.

Questo lo schieramento iniziale di mister Pazienza: Ghidotti tra i pali, Cancellotti, Cionek e Frascatore a comporre il terzetto difensivo. In mediana Llano, De Cristofaro, Armellino, Rocca, Liotti. Attacco con la coppia Gori, Patierno. A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Tito, Palmiero, Russo, Sgarbi, Mulè, Rigione, Dall’Oglio, Marconi, Pezzella, Tozaj.

Il Benevento risponde con Paleari in porta, Berra, Capellini e Pastina in difesa. Centrocampo con Masciangelo, Nardi, Talia, Simonetti. In attacco Pinato alle spalle di Perlingieri e Ciciretti. A disp.: Nunziante, Manfredini, Meccariello, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Agazzi, Viscardi, Starita, Terranova, Carfora, Lanini, Bolsius.

Arbitra il signor Bordin di Bassano del Grappa.

La gara

Prova la conclusione Ciciretti all’8’ ma il suo tiro è debole e facile preda del portiere dell’Avellino. Rispondono i padroni di casa con un colpo di testa di Cionek sugli sviluppi di un corner battuto al 13’. C’è la giusta forza ma la direzione è centrale e Paleari blocca la sfera subendo anche fallo dal difensore. Al 29’ il gioco si ferma qualche minuto per un lancio di petardi e fumogeni da parte dei tifosi del Benevento. L’arbitro ferma il gioco per qualche minuto.

Giallo per Capellini che commette fallo su Patierno al 32’. L’Avellino chiede un rigore per un contatto tra Gori e Pastina al 33’, ma per l’arbitro non c’è nulla e si prosegue. Conclusione di Gori sull’esterno della rete al 37’. Al 42’ punizione a giro di Liotti dal limite dell’area di rigore del Benevento: pallone che esce di poco. Le squadre vanno al riposo dopo tre minuti di recupero.

Cambio nel Benevento: al 51′ esce Ciciretti per un problema muscolare ed entra Starita. Pericolosa la Strega con una conclusione di Perlingieri al 53′ ma è bravo Ghidotti a respingere il pallone in angolo. Al 62′ nel Benevento esce Perlingieri ed entra Ferrante. Giallo per Cancellotti dell’Avellino che compie fallo su Starita al 63′. Doppio cambio nelle fila dell’Avellino: al 66′ entrano Sgarbi e Ricciardi ed escono Llano e Rocca.

Grande risposta di Paleari al 70′ su una conclusione di Gori servito da Armellino. Ancora sugli scudi Paleari che al 73′ esce in maniera tempestiva su Ricciardi ben servito da Sgarbi. Nuovo cambio per i Lupi: al 75′ entra Tito che prende il posto di Liotti. Ottima chance per il Benevento: al 78′ Nardi serve Pinato che spreca incredibilmente un’occasione d’oro. Avellino in vantaggio al 83′: assist di Tito per il destro potente di Sgarbi dal limite dell’area di rigore e nulla può Paleari. Dopo la rete il calciatore viene ammonito per eccessiva esultanza.

Cambio nel Benevento: Auteri inserisce Ciano al posto di Masciangelo all’85’. Anche i padroni di casa mandano in campo Marconi e Dall’Oglio al posto di Gori e Patierno all’86’. L’arbitro concede quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia. Vittoria importantissima per la classifica dei Lupi irpini che hanno tre punti di vantaggio sul Benevento a due giornate dalla fine del campionato.