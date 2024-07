Raduno azzurro – Stamattina, in quel di Castel Volturno, inizia la nuova stagione del Napoli, Conte ha convocato tutti i disponibili

Sta per iniziare la nuova stagione della compagine azzurra, targata Antonio Conte. Infatti, stamattina, tutti i giocatori disponibili si raduneranno al Centro sportivo di Castel Volturno: visite mediche e poi una leggera sgambatura per un timido primo allenamento. Presenti anche i nuovi acquisti Leonardo Spinazzola e Rafa Marin. Poi, dopodomani in mattinata, partenza alla volta del Trentino per raggiungere il consueto ritiro di Dimaro – Folgarida, ai piedi delle Dolomiti. Per quanto riguarda Buongiorno, ieri, gli avvocati della società partenopea e quelli del difensore hanno lavorato incessantemente alla documentazione e ai contratti, per limare gli ultimi dettagli della lunga trattativa. La firma potrebbe arrivare già domani a Roma, dopo i test fisici. L’ormai ex granata si legherà al Napoli fino al 2028, con un ingaggio annuo netto di 2,5 milioni di euro. Inoltre, nel contratto sarà inserita una clausola rescissoria di 70 milioni,valevole dal terzo anno.