Per i bookmarks, Spagna campione d’Europa

Manca sempre meno alla tanto attesa finale di Euro 2024, la tensione è ormai alle stelle, con Spagna e Inghilterra pronte a contendersi il titolo di Campione d’Europa. Su LeoVegas.it la Spagna è la favorita per la vittoria con quota 1,65. La Roja ha dimostrato grande carattere in semifinale, rimontando e battendo la Francia per 2-1 in soli 4 minuti, grazie a una rete di Dani Olmo e a una straordinaria prodezza di Lamine Yamal, che segna il gol più giovane della storia della competizione. A questo giro basterebbe una sola rete per vincere: un 1-0 a favore degli spagnoli su LeoVegas è offerto a 6,25.

L’Inghilterra guidata da Gareth Southgate si prepara a sfidare la Spagna. Nonostante il loro percorso a Euro 2024 non sia stato dei più brillanti, i Three Lions sono riusciti a conquistare la finale battendo l’Olanda 2-1 con un gol all’ultimo minuto segnato da Oliver Watkins, subentrato al posto del capitano Harry Kane. Un risultato quello del 2-1 che però potrebbe tornare ancora, ma questa volta non a favore dell’Inghilterra: la vittoria proprio per 2-1 della Spagna è infatti offerta a 9,00. Con quota 2,20 i ragazzi di Southgate seppur non sia la favorita ha fame di vittoria e di conquistare, per la prima volta, la Coppa europea che quattro anni prima le avevamo “sottratto” in casa proprio noi Azzurri. Per riuscire a fermare i giovani fenomeni spagnoli allenati da De la Fuente, gli inglesi dovranno sfruttare al massimo tutte le proprie risorse. Harry Kane e Jude Bellingham sono i principali candidati per segnare almeno un gol in finale, alimentando il sogno di vincere il primo Europeo della storia inglese: riusciranno finalmente a intonare il famosissimo coro “It’s Coming Home”?

Se la partita alla fine dei tempi regolamentari finisse in pareggio, ipotesi quotata a 2,80 su LeoVegas.it, la probabilità di vittoria dell’Inghilterra dopo i supplementari e ai rigori potrebbe essere bassa. Infatti, sono rari i successi della nazionale inglese ai rigori – solo 4 vittorie e 7 sconfitte – in competizioni internazionali. Tuttavia, questa maledizione dai quarti con la Svizzera sembra essersi del tutto spezzata.

Non ci resta che aspettare domenica, quando le squadre scenderanno in campo all’Olympiastadion di Berlino e duelleranno per affermare il loro gioco!