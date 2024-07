Tre giorni di riposo per il Napoli – Giovedì 25 si parte per Castel di Sangro, seconda fase del ritiro estivo

Ieri sera gli azzurri hanno concluso la prima fase del ritiro precampionato in Trentino. Conte, dopo le tante fatiche sopportate nella preparazione a Dimaro, ha regalato ai soi ragazzi tre giorni di meritato riposo, poi giovedì 25 raduno e partenza per l’Abruzzo alla volta Castel di Sangro, sede della seconda fase del ritiro estivo. Fatta eccezione per l’uruguaiano Olivera, gli altri nazionali, reduci dai campionati europei in Germania, si aggregheranno al gruppo. La squadra azzurra, in Abruzzo, disputerà altre tre amichevoli che si terranno allo stadio Patini: il 28 luglio contro i campioni d’Albania dell’Egnatia, il 31 luglio contro i francesi del Brest ed infine il 3 agosto contro gli spagnoli del Girona, ultimo test, prima del debutto stagionale, in quel di Fuorigrotta, al Maradona, in Coppa Italia, contro il Modena, per i 32esimi di finale della manifestazione nazionale, in programma sabato 10 agosto, una settimana prima dell’inizio del campionato di serie A 2024/25.