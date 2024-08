Napoli-Lukaku in stand-by: il Chelsea ha l’accordo con l’Aston Villa ma il giocatore rifiuta

Il Napoli aspetta Romelu Lukaku e il belga aspetta a sua volta gli azzurri, ma l’affare non si sblocca e il Chelsea perde la pazienza: ora vuole spingere Big Rom verso l’Aston Villa.

Quello del centravanti è un vero e proprio tormentone estivo per il mercato del Napoli e tutto ruota attorno a Victor Osimhen. Non si sblocca la cessione del centravanti nigeriano, corteggiato dal Paris Saint-Germain – che però non porta l’affondo decisivo – e idea del Chelsea in un’operazione che coinvolgerebbe anche Lukaku, prima scelta assoluta di Antonio Conte che con il belga ha già lavorato all’Inter.

Un anno fa Osimhen sarebbe potuto andare in Arabia Saudita per 200 milioni di euro, oggi si fatica a trovare una soluzione per la sua partenza, al netto della clausola rescissoria da 130 milioni presente nel suo contratto. Senza la sua uscita, il Napoli non può avanzare per Lukaku, con cui avrebbe anche un’intesa per quanto riguarda l’ingaggio. E nello stallo, si muove il Chelsea.

ACCORDO CHELSEA-ASTON VILLA – Secondo quanto riferito da Il Mattino infatti, nelle ultime ore il Chelsea ha trovato l’intesa con l’Aston Villa per Lukaku, i Blues spingono affinché il belga ora si sieda al tavolo delle trattative con il club di Birmingham per raggiungere un accordo sul contratto.

LA POSIZIONE DI LUKAKU – Al momento, si legge, Big Rom ha rifiutato, il belga resiste e continua ad allenarsi per conto suo, cosa che farà per qualche giorno perché non è previsto il rientro il gruppo. Il Chelsea però sta perdendo la pazienza, non intende aspettare l’offerta decisiva del Napoli e che si sblocchi la situazione Osimhen: con Lukaku si è quasi all’ultimatum.

