Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Udinese-Avellini, Genoa-Reggiana e le altre partite

I trentaduesimi di Coppa Italia 2024/2025 prendono il via. In campo quattro sfide con ben tre squadre di Serie A. Il programma di oggi, venerdì 9 agosto, inizierà alle ore 18:00 con la sfida tra il Sassuolo di Fabio Grosso e il Cittadella. Una sfida interessante tra due compagini della serie cadette e con i neroverdi osservati speciali dopo la cocente retrocessione della passata stagione. Interessante successivamente alle 18:30 invece, la sfida della Dacia Arena tra l’Udinese e l’Avellino. I campani nel primo turno hanno battuto la Juve Stabia.

In serata grande attenzione per vedere in campo il Genoa di Gilardino pronto a ripetere la strepitosa stagione scorsa. I liguri se la vedranno contro la Reggiana in una sfida che prenderà il via a partire dalle ore 20:45. Il programma della giornata odierna si concluderà poi con la sfida tra il Monza e il Sudtirol. Grande curiosità per vedere all’opera Alessandro Nesta sulla panchina dei brianzoli: calcio d’inizio alle 21:15. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite dei trentaduesimi di Coppa Italia in diretta tv e streaming.

Dove vedere Udinese-Avellino e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming?

Le partite di Coppa Italia 2024/2025 saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali Mediaset disponibili in chiaro sul digitale terrestre. La sfida tra Sassuolo e Cittadella sarà infatti disponibile al Canale 20 mentre Udinese-Avellino su Italia 1. Stessa programmazione anche in serata per Genoa-Reggiana che sarà trasmessa sul Canale 20 mentre Monza-Sudtirol su Italia 1.

18.00 Sassuolo-Cittadella (Canale 20)

18.30 Udinese-Avellino (ITALIA 1)

20.45 Genoa-Reggiana (Canale 20)

21.15 Monza-Sudtirol (ITALIA 1)