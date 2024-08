Napoli, la probabile formazione contro il Modena

La stagione ufficiale del Napoli inizierà in anticipo: questa sera, infatti, gli azzurri scenderanno in campo contro il Modena, match valido per il primo turno di Coppa Italia. Antonio Conte dovrà fare a meno di Osimhen, non convocato a seguito delle varie voci di mercato.

Come in amichevole Conte punterà ancora sul 3-4-2-1. In porta Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno a comporre la linea di difesa a tre.

Sulle fasce pronti Mazzocchi e Spinazzola, mentre a centrocampo dovrebbero agire Lobotka e Anguissa. In attacco Politano e Kvaratskhelia dovrebbero agire sulla trequarti a supporto di Raspadori unica punta.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.