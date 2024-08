ANTEPRIMA PARTITA – Verona vs Napoli, gli azzurri ripartono dal Bentegodi come nell’anno del terzo tricolore

Domani torna il massimo campionato italiano con gli anticipi della prima giornata, mentre il Napoli, targato Antonio Conte riparte, domenica, alle 18,30, dal Bentegodi di Verona, contro i gialloblù, come accadde nella stagione del terzo scudetto. Un debutto di buon auspicio che mette fiducia ai tifosi azzurri, i quali tuttavia, sono ansia per comoscere come si evolverà la vicenda Osimhen. La squadra, al momento, è incompleta manca il bomber in avanti e c’è carenza di centrocampisti, visto che in rosa, attualmente ci sono soltanto Lobotka e Anguissa. Manna sta lavorando per regalare all’allenatore leccese i rinforzi richiesti, che potrebbero essere Lukaku, Gilmour e David Neres ma ultimamente si parla anche di McTominay. Per quanto concerne il match di dopodomani in Veneto, i partenopei intendono riscattarsi dalla disastrosa annata passata, chiusa con un deludentissimo decimo posto, per cui, al Bentegodi, l’obiettivo è unicamente la vittoria. Antonio Conte, probabilmente si affiderà al 3-4-2-1. Prima punta sarà, nuovamente, Giacomo Raspadori, in vantaggio su cholito Simeone. Alle sue spalle dovrebbero agire Politano e Kvaratskhelia. In mediana, come al solito, spazio ad Anguissa e Lobotka, con Mazzocchi e Spinazzola ai loro lati. Dal canto suo, il tecnico Zanetti, confermando il 4/2/3/1, dovrà scegliere, in difesa, uno tra Dawidowicz e Magnani, invece, sulla trequarti dovremmo vedere Suslov, Harroui e Lazovic, mentre punta centrale ballottagio fra Tengsted e Mosquera. Alla luce di tali indicazioni queste le possibili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Duda, Serdar; Suslov, Harroui, Lazović; Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Marín; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Passiamo alle statistiche della sfida tra azzurri e gialloblù: cominciamo col dire che gli ospiti sono rimasti imbattuti in 13 delle ultime 14 partite, consegueno 10 successi e 3 risultati nulli; l’unica vittoria degli scaligeri, nel periodo, è datato 24 gennaio 2021, 3 a 1, in casa. Complessivamente, il Napoli ha giocato contro il Verona tra A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale, 90 partite, ottenendo 46 vittorie, 26 pareggi e 18 sconfitte. In totale 143 gol fatti e 73 gol subiti. Nello scorso campionato gli azzurri si imposero, fuori casa, sui veneti per 3 a 1. Direttore di gara sarà il signor Marchetti di Ostia che ha arbitrato la compagine napoletana, in passato, in quattro gare, nelle quali, quest’ultima ha raccolto tre vittorie ed un pari.