Editoriale – Antonio Conte molto preoccupato per la delicata situazione della squadra che deve essere completata

Editoriale. Nella conferenza stampa di presentazione della gara di Verona, Antonio Conte ha messo a nudo tutte le problematiche della squadra e della società. Non si aspettava una così delicata situazione, che, ora come ora, lo preoccupa e non poco. Attualmente, il Napoli non ha un centravanti titolare, Lukaku attende ma fino a quando potrà aspettare? I rinforzi concordati non arrivano ancora ed il campionato è partito. Tutto lascia pensare che non si può esseree ottimisti per il futuro. Il tecnico leccese non ci sta e conoscendolo bene, nel caso in cui non fosse accontentato con i giocatori richiesti, saluterebbe il club azzurro senza pensarci due volte. Conte non rinnega, la scelta Napoli ma pretende chiarezza, lui è un vincente di natura e non è abituato a mezze misure. La sua visione attuale è, a dir poco, catastrofica, però rappresenta la realtà, allontanando ogni più rosea previsione della vigilia. E’ stato diretto verso il club, a cui ha lanciato delle vere bordate brucianti. Sicuramente, non era questa la migliore condizione per partire col piede giusto. Oggi, al Bentegodi, sarà una partita difficilissima ma che bisogna vincere a tutti i costi, Guai se si perdesse, sarebbe la fine prima dell’inizio.