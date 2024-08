LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Tutti malissimo, ma Conte ingiustificabile

Meret 5,5 – All’80’ rimanda il terzo gol con un buon intervento, per il resto si limita a recuperare palloni dalla propria porta.

Di Lorenzo 5 – Inconsistente in entrambe le fasi. Non è che la Juve è ancora interessata?

Rrahamni 4.5 – Lento nelle letture preventive e nelle scalate.

Juan Jesus 4.5 – Ancora tu? Qualcosa, sul mercato, è andato storto.

(Ngonge s.v.)

Mazzocchi 4.5 – Qualcosa, sul mercato, è andato storto bis.

Anguissa 5.5 – Paradossalmente il più pericoloso in fase offensiva. Poco efficace in sede di filtro e costruzione, come sempre.

Lobotka 5 – Squadra lenta e senza idee, non può trasformare l’acqua in vino, ma anche lui è poco incisivo.

Spinazzola 4.5 – Già in difficoltà fisicamente. Non benissimo.

(Olivera 5 – Doveva essere una delle novità portate da Conte, provato da centrale di sinistra, invece gli si preferisce Juan Jesus dietro e viene proposto a tutta fascia, confermando le poche idee, ma confuse, in fase di costruzione della rosa.)

Politano 5 – Non punge mai, forse per incentivare l’arrivo di David Neres.

Simeone 4.5 – Spettatore non pagante.

(Cheddira s.v.)

Kvara 5.5 – Non incide, sbaglia il gol del possibile vantaggio, poi viene meno ed esce.

(Raspadori 4.5 – L’inconsistenza fatta giocatore.)

Conte 3 – Per peggiorare la tendenza di Garcia, Mazzarri e Calzona, forse si poteva individuare un allenatore più economico. Avrà bisogno di tempo e di rinforzi sul mercato, certo, ma contro Modena e Verona non ci si può presentare con prestazioni del genere. Il suo Napoli non ha idee, non ha qualità né personalità. Dalla mitomania delle prime conferenze, alle lagne del prepartita veronese…temiamo il prossimo step!